Tödliche Schüsse am Frankfurter Hauptbahnhof / Hessische Steuerverwaltung setzt auf KI / Schweinepest in Südhessen – immer mehr tote Wildschweine / Nach tödlichem Angriff in Mannheim: Debatte über Abschiebungen / Auf dem Weg zum Traumjob – Teil drei / Veranstaltungstipp: Europa Open Air am Main