Nächtliche Trauungen in Kassel

Heiraten bei Kerzenschein und Tannengrün - einmal im Jahr kann man in Kassel bis in die Nacht den Bund fürs Leben schließen. Denn dann hat das Standesamt bis 21.30 geöffnet. Auch Silke und Uwe haben sich in diesem romantischen Ambiente trauen lassen.