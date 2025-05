Neue Glocken für Kirche in Groß-Zimmern

Die Glocken in der evangelischen Kirche in Groß-Zimmern dort sind 100 Jahre alt und drohen kaputtzugehen. Deshalb haben einige Bürger einen Förderverein gegründet. Nach sechs Jahren Spenden sammeln hieß es an diesem Wochenende: ab zur Glockengießerei.