In Fritzlar gibt´s jetzt einen der ungewöhnlichsten Escape-Rooms. In einem Escape-Room geht es darum, gemeinsam mit Freunden verschiedene Rätsel zu lösen, um den Ausgang zu finden. In Fritzlar gibt´s jetzt so eine Spielmöglichkeit im Kreuzgang des Doms! Klar - das Ganze eine Idee, um wieder mehr Leute in die Kirche zu locken! Aber kommen die auch wieder raus?