Aktuell in Israel, vor 85 Jahren bei der Reichspogromnacht: Immer wieder sind Jüdinnen und Juden Verfolgung und Hass ausgesetzt. In Frankfurt fanden am Donnerstag Gedenkveranstaltungen statt. hr-Reporterin Ariane Wick war zu Gast bei der jüdischen Gemeinde im Frankfurter Westend.