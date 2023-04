In einem halben Jahr ist Landtagswahl, und so langsam beginnt der Wahlkampf – am Freitag mit zwei Terminen, die ein bisschen was von einem Fernduell hatten. Ministerpräsident Rhein (CDU) war radfahrend im Odenwald unterwegs, um auf die Bedeutung von klein Gastronomien aufmerksam zu machen. Sein Stellvertreter Al-Wazir (Grüne) hat sich derweil in Stuttgart neue Technologien angeschaut.