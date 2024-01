Rosenmontags-Vortänzer gesucht: Ungewöhnliche Auktion in Herbstein

Wer darf in diesem Jahr einen der wohl ungewöhnlichsten Fastnachtsumzüge in Hessen anführen? Im mittelhessischen Herbstein wurde die Antwort am Sonntag mit einer Auktion ermittelt. Die Anwesenden konnten nämlich für das Amt des sogenannten Bajazz bieten, wie der närrische Vortänzer des Herbsteiner Rosenmontagszugs heißt.