Jeden Tag schreibt das Leben Geschichten, die sich am Ende der Woche wunderbar in unserem Schönblöd erzählen lassen. Heute geht es in unserem satirischen Wochenrückblick um den verstorbenen Papst, den Klamotten-Hype samt Tumult, den ein Influencer in Frankfurt ausgelöst hat – und um Schulen, die man lieber mit Helm als mit Ranzen betreten sollte.