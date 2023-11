Schulfach "Fit for Life" in Bad Camberger Schule

Wie wasche ich die Wäsche oder wie fülle ich einen Überweisungsträger aus? An der Taunusschule in Bad Camberg werden im Unterricht solche alltäglichen Fragen im Fach "Fit for Life" geklärt. Sogar der hessische Kultusminister ist neugierig geworden – und hat die Schule jetzt besucht.