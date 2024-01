Während für die meisten Christen Weihnachten am 24. oder 25. Dezember beginnt, feiern orthodoxe Christen die Geburt Jesus am 6. und 7. Januar. 600 Gläubige sind zum Weihnachtsgottesdienst in die St. Nikolaus-Kirche in Frankfurt gekommen. Menschen mit russischen und ukrainischen Wurzeln feierten dort gemeinsam.