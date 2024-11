Tag gegen Gewalt an Frauen – Aktionen und Sicherheitspaket

Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen sind auch in hessischen Städten Kundgebungen und Aktionen geplant. Im Rahmen der UN-Kampagne "Orange the World" werden außerdem Gebäude orange angestrahlt. Auch die Hessische Landesregierung möchte ein Zeichen setzen, mit einem sogenannten Frauensicherheitspaket.