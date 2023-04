Tausende bei Ostermärschen in Hessen

Die Ostermärsche der Friedensbewegung sind am Ostermontag mit einer Kundgebung in Frankfurt zuende gegangen. Allein hier kamen rund 2.000 Menschen. Insgesamt bilanzierten die Ostermarsch-Veranstalter mehr Teilnehmer als in den letzten Jahren.