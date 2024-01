Am 6. Januar geht die Weihnachtszeit offiziell zu Ende. Das heißt auch: Der Weihnachtsbaum hat ausgedient. Vielerorts in Hessen sammeln die Freiwilligen Feuerwehren die vertrockneten Nadelbäume ein – zum Beispiel in Riedstadt-Goddelau im Kreis Groß-Gerau.