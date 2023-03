Weltkriegsbombe in Weiterstadt entschärft

Eine bei Bauarbeiten entdeckte 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwoch in Weiterstadt erfolgreich entschärft worden. Mehr als 2.700 Anwohner Weiterstadts und des Darmstädter Westens können in ihre Wohnungen zurückkehren.