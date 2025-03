Unbeschwert feiern? Für viele hessische Fastnachtsvereine ist das in diesem Jahr schwieriger denn je. Nach den Anschlägen in Magdeburg, Aschaffenburg und München steigen die Sicherheitskosten massiv. In Marburg fällt der traditionelle Umzug aus, stattdessen gibt es eine Partymeile. Auch in Gießen wurde der Umzug gekürzt. Für viele Vereine in Hessen ist das Thema Sicherheit in diesem Jahr ein großes Thema.