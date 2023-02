Windkraft-Ausbau in Hessen zu langsam

Dunkle Wolken über dem Windkraft-Ausbau in Hessen: Es geht viel zu langsam voran. Ein neues Gesetz soll das jetzt ändern. In Stadtallendorf wartet man währenddessen auf die Genehmigung für einen eigenen Windpark, der bereits seit zehn Jahren in Planung ist.