Acht geplante Windräder bei Bad Orb sorgen für Ärger in der Gemeinde. Der Oberbürgermeister findet die Windräder schaden dem Kurort. Er greift zu ungewöhnlichen Mitteln und schaltet eine Anzeige in großen Tageszeitungen. Ein offener Brief, der unter anderem auch von Eintracht-Präsident Mathias Beck unterzeichnet wird. Was der Windkraftbetreiber dazu sagt und was ein medizinisches Spa mit der Sache zu tun hat. DAS THEMA ist den Fragen auf den Grund gegangen.