Tragödie am langen Wochenende in Hessen! | Das Thema vom 23.06.2025

In nur wenigen Tagen kam es zu drei tödlichen Badeunfällen. In Söhrewald bei Kassel ertrank ein 33‑Jähriger im Stellbergsee, in Langen ein 22‑Jähriger im Waldsee – und am Samstagabend wurde im Brentanobad in Frankfurt‑Rödelheim ein neunjähriges Mädchen leblos im Wasser entdeckt. Wie konnte das passieren? Und vor allem: Wie können wir solche Horror‑Unfälle verhindern? Das erfahrt ihr heute bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube News der hessenschau.