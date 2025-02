Die Commerzbank will bis 2028 insgesamt 3.900 Vollzeitstellen abbauen, davon 3.300 in Deutschland. Von dem Abbau in Deutschland sind vor allem die Zentrale sowie weitere Standorte in Frankfurt betroffen. Warum die Bank, trotz Rekord-Gewinnen im letzten Jahr, so viele Mitarbeiter entlässt und was das für Auswirkungen auf die Kunden hat – alle Infos heute bei youtube I hessenschau DAS THEMA