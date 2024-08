Die Ruhe nach dem Unwetter. Hessens Innenminister Roman Poseck besucht heute die Regionen, in denen Regen und Sturm in Nordhessen am heftigsten gewütet haben. Durch den Starkregen am vergangenen Freitag sind alleine in den Kommunen Trendelburg-Gottsbüren und im Bad Karlshafener Stadtteil Helmarshausen rund 90 Wohnhäuser stark beschädigt worden. Schäden in Millionenhöhe! Viele Menschen stehen dort vor den Trümmern ihrer Existenz. Und nicht nur Menschen sind betroffen, auch Tiere wurden von den Wassermassen überrascht und haben das Unwetter zum Teil nicht überlebt. Wie die Politik jetzt helfen will und wie die Aufräumarbeiten voran gehen - heute bei hessenschau DAS THEMA.