Handy in der Schule?! Damit soll ab dem kommenden Schuljahr Schluss sein! Das Kultusministerium hat einen Gesetzesentwurf vorlegt. Schülerinnen und Schüler an Grundschulen und weiterführenden Schulen sollen danach keine Handys mehr in der Schule benutzen dürfen, mit Ausnahmen. Warum das so sein soll, welche Ausnahmen es geben wird und was die Schülerschaft dazu sagt, könnt ihr im Video bei DAS THEMA sehen!