How to: Pilzesammeln leicht gemacht.

Mit dem Herbst beginnt auch die Hochsaison der Pilze. Viele Menschen gehen in den Wald und sammeln sie. So mancher hat aber kaum oder wenig Ahnung von Pilzen, was lebensgefährlich sein kann. Worauf man beim Pilze suchen achten muss, wo es besonders viele gibt und, wie man die giftigen von den ungiftigen unterscheiden kann, das ist heute DAS THEMA der hessenschau auf Youtube.