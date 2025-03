In Hanau wird der Verkauf von Lachgas an Minderjährige verboten | Das Thema vom 25.03.2025

Es ist beschlossen: In Hanau wird die Partydroge Lachgas ab sofort nicht mehr an Minderjährige verkauft. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Montag einstimmig beschlossen. Neben dem Verkauf von Lachgas, ist laut der geänderten Verordnung, auch der Konsum auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Schulhöfen und auf Friedhöfen verboten. Die neuen Regeln der Stadt für Lachgas gelten ab sofort. Wie gefährlich das Gas wirklich ist – heute bei hessenschau DAS THEMA.