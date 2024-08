Schule geht wieder los: was Eltern alles besorgen müssen I hessenschau DAS THEMA

Schulstart: Für die Erstklässler beginnt jetzt der Ernst des Lebens. Für Eltern heißt das: alles besorgen, was auf der Materialliste steht. Und das geht ganz schön ins Geld! Um die 250 Euro geben die Hessen am Schuljahresbeginn für Hefte, Stifte und Co. aus. Abgesehen von den Kosten rauben die Einkäufe den Eltern zusätzlich auch noch Nerven. Bei DAS THEMA nehmen wir euch mit zu verzweifelten Eltern auf der Suche nach den richtigen Pinseln und zu aufgeregten 1. Klässlern bei ihrer Einschulung.