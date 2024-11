Dieser Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Die tödliche Attacke auf Tuğçe Albayrak auf einem McDonalds-Parkplatz in Offenbach. Die Studentin ist nach einem Streit so hart geschlagen worden, dass sie rücklings zu Boden stürzte, ins Koma fiel und wenige Tage später an den Folgen des Sturzes starb. Das ist jetzt zehn Jahre her. Als bekannt wurde, dass Tuğçe wohl versucht hatte zwei minderjährige Mädchen vor Zudringlichkeiten zu schützen, entbrannte eine öffentliche Debatte über Zivilcourage.