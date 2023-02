In diesem Jahr sollen rund 180 Millionen Euro in Autobahnprojekte fließen.

Der Großteil des Budgets falle für Erneuerungen und Instandsetzungen von Brücken an, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mit. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland seien insgesamt mehr als 200 Bauprojekte geplant.