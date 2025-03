A3 am Mönchhof-Dreieck am Wochenende gesperrt

Am vielbefahrenen Mönchhof-Dreieck ist die Asphaltdecke beschädigt und muss erneuert werden. Deshalb wurde die A3 Richtung Würzburg gesperrt.

Autofahrer müssen sich am Wochenende auf eine Sperrung der A3 am Mönchhof-Dreieck bei Raunheim (Groß-Gerau) einstellen. Grund dafür ist die geplante Erneuerung der Asphaltdeckschicht, wie die Autobahn GmbH mitteilte .

Die Maßnahme sei erforderlich, da der dreistreifige Streckenabschnitt erhebliche Schäden in Form von Rissen, aufgehenden Fugen sowie zahlreichen Flickstellen und Spurrinnen aufweise.

A3 an folgenden Wochenenden einspurig

Bis Montag (10. März), 5 Uhr, ist die A3 ab der Anschlussstelle (AS) Raunheim in Richtung Würzburg gesperrt. Die AS Raunheim und die Parallelfahrbahn zur A67 in Richtung Darmstadt seien nicht betroffen.

An den darauffolgenden Wochenenden 14. bis 17. März und 21. bis 24. März steht Verkehrsteilnehmern nach Angaben der Autobahn GmbH auf der A3 in Richtung Würzburg vor der AS Raunheim nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die AS Raunheim und die Parallelfahrbahn zur A67 Richtung Darmstadt seien auch dann nicht betroffen.

Verkehrsärmere Wochenenden gewählt

Es gelten jeweils umfassende Umleitungsempfehlungen. Zudem riet die Autobahn GmbH den Autofahrern, auf Verkehrsmeldungen im Rundfunk zu achten und angemessene Fahrtzeiten für Umleitungsstrecken einzuplanen.

Bei der Planung der Maßnahme seien das tägliche Verkehrsaufkommen und vor allem die starke Belastung der A3 durch den Berufs- und Pendlerverkehr berücksichtigt worden. Gebaut werde daher in den verkehrsärmeren Zeiten der Wochenenden, hieß es.