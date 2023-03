Die Lufthansa in Frankfurt nimmt nach dreijähriger Unterbrechung im Sommer ihren regulären Flugbetrieb mit den Großraumjets vom Typ Airbus A380 wieder auf.

Ab Juni gehe es damit täglich ab München nach Boston, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Ab 4. Juli werde zudem jeden Tag eine A380 in Richtung New York abheben.