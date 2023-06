Schlechte Nachrichten für Pendler in Mittelhessen: Am Gießener Südkreuz sind Brückenschäden festgestellt worden. Zwei Verbindungen zwischen der A485 und der A45 sind gesperrt. Für wie lange, ist unklar.

An der Verbindung von der A485 aus Gießen zur A45 in Fahrtrichtung Frankfurt wurden am Dienstagabend bei einer routinemäßigen Kontrolle Schäden bemerkt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

An der Brücke seien drei Spannglieder gerissen, sagte ein Sprecher dem hr. Eine akute Gefahr für Autofahrer habe nicht bestanden. Um weitere Schäden zu vermeiden, musste die Brücke aber schnellstmöglichst gesperrt werden.

Neue Sperrung seit Mittwochnachmittag

Seit Mittwochnachmittag um 16 Uhr ist auch die Verbindung von der A45 aus Norden zur A485 in Richtung Gießen gesperrt.

"Jetzt muss geprüft werden, ob ähnliche Schäden in den anderen Bereichen des Bauwerks existieren, die nicht mit dem bloßen Auge zu kontrollieren sind", hieß es am Mittwoch von der Autobahn GmbH.

Wie lange die Sperrung dauern wird, war zunächst unklar. Die Brückenschaden müsse "in den nächsten Tagen weiter untersucht werden", hieß es.

Umleitungen eingerichtet

Verkehrsteilnehmern auf der A485 aus Gießen rät die Autobahn GmbH, im Autobahndreieck Bergwerkswald auf die B49 in Richtung Limburg bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost zu fahren und dann auf die A45 in Richtung Frankfurt. Alternativ könnten die Verkehrsteilnehmer auch bis zur Anschlussstelle Langgöns weiterfahren und dann die Fahrtrichtung wechseln.

Wer von der A45 aus Richtung Norden kommt, soll laut Autobahn GmbH an der Anschlussstelle Wetzlar-Ost abfahren und dann auf die B49 in Richtung Gießen.