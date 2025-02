Arbeitslosigkeit im Februar stagniert Fachkräftemangel spiegelt sich im Arbeitsmarkt wider

Im Februar waren in Hessen so viele Menschen arbeitslos gemeldet wie in den Vormonaten. Einen deutlichen Zuwachs gab es im Vergleich zum Vorjahr. Die Wirtschaftskrise macht sich weiter bemerkbar.

Stand: 28.02.25, 10:04 Uhr Link kopiert!









Bild © Adobe Stock, Collage: hessenschau.de

Link kopiert!









Im Februar ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat fast unverändert geblieben. Nach Angaben der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit vom Freitag waren insgesamt rund 207.400 Menschen erwerbslos. Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Das macht ein Plus von 250 im Vergleich zum Januar. Die Arbeitslosenquote blieb demnach bei 5,9 Prozent. Stärker nimmt sich der Zuwachs im Vergleich mit dem Vorjahresmonat aus: Im Februar 2024 waren rund 11.600 Menschen weniger ohne Arbeit in Hessen. Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Je nach Region zeigten sich allerdings große Unterschiede. Am niedrigsten sei die Arbeitslosenquote im Landkreis Fulda mit rund 4 Prozent, am höchsten in Offenbach mit knapp 10 Prozent. Sendung: hr INFO, 28.02.25, 10:00 Uhr Quelle: hessenschau.de, Jutta Nieswand Veröffentlicht am 31.01.25 um 10:03 Uhr Arbeitsmarkt

Statistik