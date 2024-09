Bauarbeiten - A5-Verbindungen in Nähe des Frankfurter Flughafens zeitweise gesperrt

Wegen Bauarbeiten kommt es an der A5 in der Nähe des Flughafens Frankfurt ab diesem Freitag (27. September) zu Sperrungen von Zu- und Abfahrten an der Anschlussstelle Zeppelinheim (Landkreis Offenbach).

Veröffentlicht am 26.09.24 um 18:35 Uhr









In vier Bauabschnitten müssten die Verbindungsrampen von der A5 zur L3262 respektive von der L3262 zur A5 grundhaft erneuert werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Die entsprechenden Zu- und Abfahrten der A5 in Fahrtrichtung Basel werden daher teilweise bis zum 21. Oktober gesperrt. Es könne trotz Wochenend- und Nachtarbeit zu Verkehrsstörungen kommen.