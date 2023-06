Der Medizintechnikhersteller B.Braun startet am Dienstag offiziell das neue Bauprojekt an seinem Standort in Melsungen (Schwalm-Eder).

Das Unternehmen will dort seine Produktion für Dialysemaschinen erweitern. B.Braun will dafür nach eigenen Angaben rund 60 Miollionen Euro investieren. Gleichzeitig werden bereits weitere 90 Miollionen Euro in eine neue Fabrik für Infusionsbedarf am Stammsitz des Unternehmens in Nordhessen gesteckt. Sie soll 2024 fertig sein. Der Medizintechnikkonzern beschäftigt in Nordhessen rund 7.000 Menschen.