A7-Vollsperrung wegen Bauarbeiten

Ein Teil der A7 wird Ende Juni wegen Bauarbeiten auf einer Brücke voll gesperrt.

Grund dafür ist eine Reparatur der Fahrbahn, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Sperrung gelte von Samstagabend (28.6) bis Sonntagvormittag (29.6). Der Verkehr in Richtung Norden werde an der Anschlussstelle Hünfeld-Schlitz umgeleitet. In der entgegengesetzten Richtung erfolge die Umleitung ab der Anschlussstelle Niederaula. Genaue Sperrzeiten und Umleitungsstrecken werden laut Autobahn GmbH in der kommenden Woche veröffentlicht.