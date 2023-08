Die Deutsche Börse kommt bei der Übernahme des dänischen Softwareunternehmens Simcorp voran.

Mit der nun erfolgten Zustimmung der EU-Kommission habe man die letzte regulatorische Genehmigung für das Milliardengeschäft erhalten, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Das Angebot an die Simcorp-Aktionäre laufe unverändert bis einschließlich 19. September. Die Deutsche Börse hatte Anfang April angekündigt, Simcorp für 3,9 Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Der Dax-Konzern will mindestens die Hälfte der Simcorp-Anteile plus eine Aktie erreichen. Das Unternehmen will damit sein Geschäft mit Daten stärken und sich unabhängiger von Schwankungen an den Finanzmärkten machen.