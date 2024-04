Der Verband Hessischer Omnibusunternehmen kritisiert, dass in einigen hessischen Städten der öffentliche Nahverkehr zuletzt gekürzt wurde.

Verbandschef Wissmüller sagte laut einer Mitteilung vom Samstag, es sei nicht möglich, mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn bringen, wenn Fahrten am Abend und am Wochenende drastisch gekürzt würden - so wie jüngst in Wiesbaden und in Frankfurt. Der Verband fordert von den Kommunen eine langfristige und sichere Finanzierung des Nahverkehrs zusammen mit Bund und Ländern.