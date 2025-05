So sollen Handynutzer Mobilfunklöcher aufspüren

Wo gibt es schlechten oder gar keinen Handyempfang? Eine Woche lang sollen Bürger mit einer App Funklöcher aufspüren. Wäre es ein Wettbewerb, hätten die Odenwälder wohl besonders gute Chancen auf den Sieg.

Man kennt das: unterwegs schnell ein Telefonat in der Bahn, über die Freisprechanlage des Autos oder auch zu Fuß, plötzlich ist Stille in der Leitung - Funkloch. Jetzt heißt es, sich schnell weiterbewegen, um wieder Verbindung zu bekommen.

Aktion lebt vom Mitmachen

Wo diese Funklöcher sind und wie sie von Mobilfunknutzern wahrgenommen werden, interessiert das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) brennend. Deshalb hat es die erste deutschlandweite "Mobilfunk-Messwoche" gestartet. Seit Montag sind Bürgerinnen und Bürger eine Woche lang aufgerufen, sich zu beteiligen.

"Deutschland checkt sein Netz" nennt sich das Ganze. Dazu soll man sich die Funkloch-App der Bundesnetzagentur auf das Handy laden. Sie misst und dokumentiert die Netzabdeckung am jeweiligen Standort. Die Daten werden an die Bundesnetzagentur übermittelt und fließen in das erstmals 2022 vorgestellte Gigabit-Grundbuch der Bundesregierung ein.

Die bestehende Datenbasis soll mit der Aktionswoche erweitert und verbessert werden, um etwa zu zeigen, wo Handlungsbedarf besteht. Das bislang vorhandene Datenmaterial basiere zum Teil auf Angaben der Netzbetreiber. "Diese stimmen im Alltag nicht immer mit dem Mobilfunkerlebnis der Nutzenden überein", heißt es im Begleittext der Aktion. Neben dem Bund beteiligen sich auch die Länder und Kommunen an der Messwoche.

Odenwald besonders betroffen

Bewohner des Odenwaldkreises dürfte die Aktion besonders interessieren. Wie Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen, sitzen sie fast sechs Mal so häufig in einem Funkloch wie der hessische Durchschnitt. Im Zeitraum April 2024 bis März 2025 gab es dort bei 4,7 Prozent aller erfassten Messungen keinen Empfang.

