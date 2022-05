Deutsche Börse will wachsen

Die Deutsche Börse verspricht ihren Aktionären weiteres Wachstum.

Das erste Quartal sei ausgezeichnet gewesen, teilte Konzernchef Weimer am Mittwoch bei der Online- Hauptversammlung mit. Die Erlöse steigen 2022 wohl auf mehr als 3,8 Milliarden Deutsche Börse in Frankfurt verspricht ihren Aktionären weiteres Wachstum. Euro und der Gewinn auf mehr als 2,2 Milliarden. 2023 will der Konzern im Jahresdurchschnitt zehn Prozent Wachstum erzielen.