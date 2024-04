Hessische Erdbeer-Bauern stehen in den Startlöchern

Eigentlich beginnt die Erdbeer-Ernte in Hessen erst Anfang Mai. Doch in diesem Jahr können die beliebten Früchte voraussichtlich schon früher gepflückt werden. Grund ist das milde Klima in den vergangenen zwei Monaten.

Dank der milden Temperaturen im Februar und März kann in Hessen die Erdbeerernte in Kürze beginnen. "Die ersten Erdbeeren färben sich langsam rot", teilte der hessische Bauernverband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Voraussichtlich in ein bis zwei Wochen könne die Ernte losgehen.

Preis-Entwicklung noch unklar

Wie teuer die Erdbeeren in dieser Saison sein werden, ist laut Bauernverband noch nicht klar. Höhere Kosten für Löhne oder Energie setzen auch den Erdbeerbauern zu. So ist zum Beispiel der Mindestlohn zum 1. Januar auf 12,41 Euro gestiegen.

"Wie sich das auf die Preise der diesjährigen Erdbeeren auswirken wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen", erklärte der Bauernverband.

Bauernverband: "Jede Beere handverlesen"

Trotz höherer Kosten und Inflation sei in Hessen die Zahl der Betriebe für die beliebten Früchte in den vergangenen Jahren kaum zurückgegangen - anders als zum Beispiel im Spargelanbau.

Nach Angaben des Bauernverbandes gab es Statistikern zufolge 2020 insgesamt 707 Betriebe mit einer Anbaufläche von gut 8.300 Hektar. Im vergangenen Jahr seien es 700 Betriebe mit 8.000 Hektar gewesen. "Die Anbauflächen gehen zwar leicht zurück, dass kleinere Landwirte aufgeben, ist uns jedoch nicht bekannt", teilte der Verband mit.

Die Erdbeerernte ist reine Handarbeit. "Jede Beere wird handverlesen. Vollreif, nicht zu klein, ohne Druckstellen und mit kurzem Stiel landen sie noch auf dem Feld in den Verkaufsschalen", heißt es bei der Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen. Offizieller Start der Erdbeerernte in Hessen ist der 2. Mai. Sie dauert dann bis in den Juli.

Spargelsaison beginnt am Montag

Ebenfalls ungewöhnlich früh fing die Spargelernte an. Mitte März öffneten die ersten Verkaufsstände, sodass schon zu Ostern der erste Spargel aufgetischt werden konnte. Offiziell beginnt die Spargelsaison am kommenden Montag.