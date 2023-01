Fechenheimer Wald: VGH weist Eilantrag gegen Rodung ab

Naturschützer sind mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) gegen die Rodung eines Teilstücks des Fechenheimer Walds in Frankfurt gescheitert. Die Räumung der besetzten Waldfläche könnte damit unmittelbar bevorstehen.

Die Räumung eines seit Monaten besetzten Teilstücks des Fechenheimer Walds in Frankfurt rückt näher. Am Dienstag hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel einen Eilantrag der Naturfreunde Deutschland abgewiesen, in dem ein Aufschub der geplanten Rodungsarbeiten gefordert wurde.

Rechtlich stünde damit dem Beginn der Rodungsarbeiten für den geplanten Ausbau der A66 nichts mehr im Wege. Allerdings blieb zunächst unklar, ob die Polizei unmittelbar mit der Räumung beginnen wird.

VGH sieht Käfer ausreichend geschützt

In dem Eilantrag hatten die Naturfreunde gefordert, den Beginn der Rodungsarbeiten so lange zu verschieben, bis geeignete Schutzmaßnahmen für die im Fechenheimer Wald ansässige Population des Eichenheldbockkäfers ergriffen würden. Die bislang vorgesehenen Maßnahmen reichten nach Ansicht der Umweltschützer nicht aus. Der Eichenheldbockkäfer steht unter Naturschutz.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hingegen hält die geplanten Maßnahmen für ausreichend. Die Autobahn GmbH des Bundes, die den Riederwaldtunnel baut, habe das Nötige zum Schutz des Käfers getan. So lasse sie vorerst Brutbäume für den Käfer stehen, hieß es in der Urteilsbegründung.

Beschwerde ohne aufschiebende Wirkung

Bereits am Montag war der Eilantrag eines Waldbesetzers vom Frankfurter Verwaltungsgericht abgewiesen worden. Der Mann hatte gegen ein Betretungsverbot für das Waldstück geklagt, weil er dort ein Baumhaus errichtet hatte, in dem er sein Hab und Gut untergebracht hatte.

Gegen diese Entscheidung hat der Kläger Beschwerde beim VGH einlegen. Das Gericht bestätigte am Dienstag den Eingang der Beschwerde. Allerdings sei noch keine Begründung vorgelegt worden. Deshalb werde der VGH in dem Verfahren am Dienstag eine Entscheidung mehr fällen.

Rein rechtlich hätte diese Beschwerde keine aufschiebende Wirkung, sodass die Räumung trotzdem beginnen könnte. Allerdings hatte die Polizei im Vorfeld angekündigt, die Entscheidungen in den beiden Eilsache-Verfahren abzuwarten. Ob diese Ankündigung auch die Beschwerde beim VGH einschließt, blieb zunächst unklar.

Besetzer leben in Baumhäusern

Der geplante Ausbau der A66 im Frankfurter Osten ist seit Jahrzehnten Thema in der Lokalpolitik. Geplant sind ein Anschluss an die A661 sowie ein Autobahntunnel. Dadurch soll insbesondere der Stadtteil Riederwald entlastet werden. Den Bauarbeiten könnten insgesamt rund 1.000 Bäume zum Opfer fallen.

Umweltschützer fordern den Erhalt des unfähr vier Hektar großen 230 Meter langen und 70 bis 140 Meter breiten Waldstücks. Ausbaugegner haben das Waldstück daher bereits vor Monaten besetzt und darin Baumhäuser sowie ein Absperrgerüst aufgebaut und Seile gespannt.

