Frankfurt ist bei den Mieten der teuerste Studienstandort Deutschlands.

Das Wohnen in der Stadt ist auch wegen der hohen Nebenkosten von vier Euro pro Quadratmeter besonders teuer, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Studentenwohnreport 2023 des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft hervorgeht. Es wurden Preise für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung in Hochschulnähe und für ein 20 Quadratmeter großes Muster-WG-Zimmer kalkuliert. Für das Zimmer müssen sudentische Neumieter 494 Euro zahlen, für die Wohnung 696 Euro.