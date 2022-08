Fresenius-Tochter fusioniert in USA

Der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) mit Sitz in Bad Homburg hat die Fusion seiner Tochter Fresenius Health Partners mit US-Partnern abgeschlossen.

Die US-Behörden hätten den Zusammenschluss mit einem Nierenärzte-Netzwerk und einem Anbieter von Nierentherapien in den USA genehmigt, teilte Fresenius am Mittwoch mit. FMC wird im Zuge dessen Mehrheitseigentümer an dem neuen Unternehmen. Nach Fresenius-Angaben vom März ist es mit 2,4 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Firma soll unter der Marke InterWell Health auftreten und bis 2025 mehr als 270.000 nierenkranke Menschen versorgen.