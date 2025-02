Eine dreist kopierte Zange, ein Fahrradkorb und eine 35-teilige Porzellan-Serie gehören zu den Gewinnern des diesjährigen "Plagiarius"-Preises. Auch weltbekannte Marken wie Mercedes-Benz sind von Fälschungen betroffen.

Veröffentlicht am 07.02.25 um 12:00 Uhr

Auf der internationalen Konsumgüter-Messe Ambiente in Frankfurt ist am Freitag der 49. Negativpreis Plagiarius für Produktfälschungen verliehen worden. Der Schmähpreis stellt besonders dreisten Fälschungen die hochwertigeren Originalprodukte gegenüber. Der Plagiarius wird in jedem Jahr von einer wechselnden Jury vergeben.

Der erste Preis ging an ein chinesisches Unternehmen aus Hangzhou, dass seine Werkzeuge nach Angaben der Jury über die weltweit agierende Online-Plattform Temu vetreibt. "Ausgezeichnet" als dreiste Fälschung wurde eine Zange.

Diese unterscheide sich nur optisch durch den glatten Kunststoff an den Griffen vom Original, der Front- und Seitengreifzange "Knipex TwinGrip" eines Wuppertaler Herstellers. Die chinesische Kopie sei qualitativ aber deutlich minderwertig.

Dubioser Online-Händler ohne Impressum

Den zweiten Schmähpreis erhielt der Online-Händler "Start" für die 1:1-Kopie des Fahrradkorbes "bikebasket" der Gilchinger Firma Reisenthel aus Bayern. Wer genau die Fälschung verkauft, sei unklar. Denn die Webseite des Anbieters habe kein Impressum.

Der Fahrradkorb "bikebasket" (links) lässt sich nur schwer von der Fälschung unterscheiden. Bild © Aktion Plagiarius e.V

Der dritte Schmähpreis ging an einen französisichen Geschenkartikel-Hersteller. Der hatte ohne Erlaubnis ein Motiv des Künstlers Jörg Mohme als Dekor für eine 35-teilige Porzellanserie verwendet. Demnach musste Mohme erst Klage einreichen und neun Jahre prozessieren für einen angemessenen Schadenersatz.

Ein Händler hat das Motiv eines anderen Künstlers als Dekor für eine 35-teilige Porzellanserie benutzt. Bild © Aktion Plagiarius e.V.

"Temu, Shein & Co locken mit Dumpingpreisen"

Laut Plagiarius-Jury würden Händler auf Temu, Shein, Alibaba & Co. Verbraucher mit Dumpingpreisen, manipulativem Design und aggressiver Werbung locken. Händler und Plattformbetreiber aus Drittstaaten seien verantwortlich für eine Flut von oftmals ungeprüften, falsch deklarierten und nicht EU-konformen Billigartikeln - darunter demnach auch Plagiate und Fälschungen.

Produkt- und Markenpiraterie schade der Wirtschaft, sagte die diesjährige Laudatorin Maria Skottke-Klein. "Wer gefälschte Waren kauft, unterstützt so oft unbewusst organisierte Kriminalität und damit schwere Straftaten", so die Vizepräsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts weiter.

Weltmarken betroffen

Auch Weltmarken wie Mercedes-Benz sind von Plagiaten betroffen: Mit dem Negativ-Preis ausgezeichnet wurde das spanische Unternehmen JB Customs. Deren Kühlergrill sieht verdächtig nach Mercedes-Benz aus und verletzt laut Mitteilung die Markenrechte des Autobauers aus Baden-Württemberg.

Der Verkauf des Kühlergrills wurde demnach bereits gestoppt. Besonders dreist: Der Kühlergrill soll nicht die einzige Fälschung im Sortiment der Spanier sein - und dazu noch rund 150 Euro mehr kosten als das Original.