Zu schwer beladene Lkw sollen auf Autobahnen künftig effektiver entdeckt und aus dem Verkehr gezogen werden.

An der A3 in Niedernhausen (Rheingau-Taunus) haben die Autobahn GmbH des Bundes und das Bundesamt für Logistik und Mobilität am Mittwoch den Bau von 16 digitalen Gewichtskontrollen an Rastplätzen angekündigt. Sie sollen bis 2028 an den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland installiert werden.

Insbesondere Brücken werden durch überdene Lkw massiv geschädigt. In Hessen kam es laut Innenministerium seit 2020 zu 13 Lkw-Unfällen wegen Überladung.