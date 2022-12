Die Zahl der Bäckereien in Hessen geht seit Jahren zurück.

Wegen der hohen Inflationsraten und der gestiegenen Energiekosten befürchtet die Handwerksbranche eine Beschleunigung des Prozesses. "Wir haben Rohstoffkosten, wir haben in einem Teil der Betriebe Energiekosten, die so gut wie nicht mehr handelbar sind und nicht an den Verbraucher weitergegeben werden können", sagte Körber vom Bäckerinnungsverband Hessen. Heute gebe es schätzungsweise noch 500 Bäckereien in Hessen. Seine Sorge sei, dass Betriebe, die erst in wenigen Jahren schließen wollten, dies vorzögen.