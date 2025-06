Schnellfahrstrecke ab Pfingsten wieder in Betrieb

Seit Ostern haperte es im ICE-Verkehr vom Rhein-Main-Gebiet in Richtung Süden. Grund war die Sperrung der Schnellfahrstrecke Stuttgart-Mannheim. Ab dem Wochenende heißt es wieder: Bahn frei!

Die Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart ist nach wochenlanger Sperrung von Freitag (21 Uhr) an wieder offen. Die Sanierungsarbeiten am Freudensteintunnel bei Knittlingen in Baden-Württemberg würden wie geplant abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Bahn. Der Betrieb werde ohne Einschränkungen wieder aufgenommen.

Reisende können damit zum Beispiel wieder mit dem ICE in einer Stunde und 17 Minuten vom Frankfurter Flughafen direkt nach Stuttgart fahren. Sieben Wochen lang wurden Verbindungen zwischen Frankfurt, Darmstadt, Mannheim und Stuttgart ausgebremst.

Strecke Mannheim-Stuttgart seit Ostern gesperrt

Die Strecke war seit Ostern gesperrt. Zehntausende Reisende waren von längeren Fahrzeiten und Zugausfällen betroffen. Züge des Fern-, Nah- und Güterverkehrs wurden umgeleitet. Einzelne Verbindungen entfielen auch.

Der Fahrgastverband Pro Bahn teilte mit, dass keine Beschwerden zu der Sperrung eingegangen seien. Die Bahnsprecherin sagte, die Ersatzkonzepte hätten funktioniert.

Die Sanierungsarbeiten waren laut Bahn wegen Rissen in der Schale des Freudensteintunnels nötig. Die Bahn brachte deswegen unter anderem an der Tunneldecke auf einer Länge von 1.000 Metern Drahtnetze zur Sicherung an. Sie rechnete mit Kosten von rund 7,5 Millionen Euro.