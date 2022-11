Die Warnstreiks in der Elektro- und Metallindustrie gehen auch im Bezirk Mitte und somit auch in Hessen in eine zweite Streikwoche.

Die Beschäftigten in Rheinland-Pfalz, Thüringen, Saarland und in Hessen würden noch einmal "eine Schippe drauflegen", sagte IG Metall-Bezirkschef Köhlinger laut einer Mitteilung vom Sonntag. Am Montag sind die ersten Streikaktionen in hessischen Betrieben angesetzt. Die Gewerkschaft verlangt bundesweit für die Beschäftigten dauerhaft acht Prozent mehr Gehalt.