Kurzmeldung Inflationsrate in Hessen schwächt sich leicht ab

Die Verbraucherpreise in Hessen haben im Juni 2024 im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres um 1,8 Prozent zugelegt.

Die Inflationsrate im Mai und April 2024 hatte noch jeweils bei 1,9 Prozent gelegen. Gedämpft wurde der Anstieg im Juni durch die Preisentwicklung bei Energieprodukten, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vorjahresvergleich sanken die Preise für Energie im Juni um 4,7 Prozent, vor allem Erdgas wurde günstiger (minus 15,8 Prozent). Bei Fernwärme (plus 46,3 Prozent) und Heizöl (plus 9,5 Prozent) stiegen die Preise dagegen deutlich gegenüber Juni 2023.