Nichts fliegt mehr am Kassel Airport in Calden: jedenfalls fast nichts - und das von November bis einschließlich Januar. Der Geschäftsführer verweist auf einen "schwierigen Markt".

Am Kassel Airport in Calden gibt es in diesem Winter keine regelmäßigen Flugverbindungen. Lediglich einzelne Sonderflüge bringen Passagiere nach Finnland, Norwegen und Madeira. Somit müssen Reisende aus Nordhessen, die es in die Sonne zieht, auf andere Flughäfen ausweichen.

Erst ab Februar gibt es dann wieder eine regelmäßige Flugverbindung: Immer sonntags von Calden nach Gran Canaria.

Ab April gehen dann auch wieder zweimal pro Woche Flüge nach Antalya. Über den Winter-Flugplan hatte zuerst die HNA berichtet.

Gründe für abgespeckten Flugplan

Der Grund für den abgespeckten Flugplan sei zum einen der schwierige Markt, zum anderen länger dauernde Verhandlungen, erklärte Airport-Geschäftsführer Lars Ernst.

Eine große Überraschung ist das nicht: Bereits zum Sommerflugplan hatte Sundair die einzige stationierte Maschine abgezogen und im April verkündet, den Flughafen im Winter nicht mehr anzufliegen.

Damals hatte Ernst angekündigt, mit verschiedenen Airlines im Gespräch zu sein, um weiterhin im Winter attraktive Flüge anbieten zu können. Die Verhandlungen waren offenbar weniger erfolgreich als erhofft.

Wie der Flugplan im Sommer aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Laut Ernst arbeite man daran, die Sommerziele 2025 bald bekannt zu geben.

Land Hessen verteidigt Standort

Das Land Hessen, mit 68 Prozent größter Anteilseigner des Flughafens, hatte erst kürzlich den Flughafen verteidigt und Befürchtungen einer Flaute zurückgewiesen.

Hintergrund waren Äußerungen der Grünen-Opposition im Landtag. Diese hatte kürzlich nach einer Sitzung des Verkehrsausschusses die Befürchtung eines "drohenden Sinkfluges" des Flughafens geäußert und das beachtliche Defizit kritisiert.

Der Flughafen ist Bestandteil des schwarz-roten Koalitionsvertrages und laut Landesregierung "ein wichtiges nordhessisches Infrastrukturprojekt, welches wir weiterhin stärken wollen".