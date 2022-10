K+S-Werk in Heringen umgestellt

Im Zuge der am Montag vom Dünger- und Salzkonzern K+S angekündigten Neuausrichtung des Verbundwerks Werra bei Heringen (Hersfeld-Rotenburg) wird die Fabrik Wintershall auf eine trockene Aufbereitung umgestellt.

Damit sollen durch den Abbau entstehende Hohlräume unter Tage verfüllt werden. Die Lagerstätte in Hessen soll so bis 2060 wertschöpfend genutzt werden können, so K+S.