Wegen geringer Niederschläge ist der Wasserstand des Rheins für die Jahreszeit vergleichsweise niedrig.

Der Wert am Pegel Kaub liegt derzeit bei knapp 110 Zentimetern, teilte das Landesamt für Umwelt (HLNUG) mit. In den Jahren 1961 bis 2020 hätten die Werte an 90 Prozent der Tage Anfang März darüber gelegen.